Вице-премьер РТ участвовал в открытии Аллеи памяти павшим в бою за Донбасс

Евгений Варакин представил Татарстан на торжественном открытии Аллеи памяти, посвященной военнослужащим 1231 мотострелкового полка, павшим в боях за освобождение Донбасса.

Вместе с командиром 1231 мотострелкового полка гвардии подполковником Александром Сяйлевым он возложил цветы к монументу павшим воинам. В память о погибших бойцах был дан тройной оружейный залп.

Также вице-премьер вручил отличившимся в боях военнослужащим награды. Их получил 21 уроженец Татарстана.

«Каждый из вас гордо несет знамя нашей республики и с честью выполняете свою работу. Никто не сомневался, что вы вычистите эту коричневую нечисть, которая могла напасть на наших матерей, детей. Республика помнит о вас. Дай Бог всем вернуться домой живыми и здоровыми. Ждем вас с победой», – отметил в приветственном слове к героям СВО Евгений Варакин.

В завершении торжественного мероприятия, заместитель премьер-министра ознакомился с экспозицией музея, инициатива создания которого принадлежит командиру 1231 мотострелкового полка Александру Сяйлеву, а сам зал полностью оборудован военнослужащими Татарстана. Здесь собраны личные вещи солдат, освобождавших Донбасс от укронацистов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.