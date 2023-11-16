Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вице-премьер РТ участвовал в открытии Аллеи памяти павшим в бою за Донбасс
Евгений Варакин представил Татарстан на торжественном открытии Аллеи памяти, посвященной военнослужащим 1231 мотострелкового полка, павшим в боях за освобождение Донбасса.
Вместе с командиром 1231 мотострелкового полка гвардии подполковником Александром Сяйлевым он возложил цветы к монументу павшим воинам. В память о погибших бойцах был дан тройной оружейный залп.
Также вице-премьер вручил отличившимся в боях военнослужащим награды. Их получил 21 уроженец Татарстана.
«Каждый из вас гордо несет знамя нашей республики и с честью выполняете свою работу. Никто не сомневался, что вы вычистите эту коричневую нечисть, которая могла напасть на наших матерей, детей. Республика помнит о вас. Дай Бог всем вернуться домой живыми и здоровыми. Ждем вас с победой», – отметил в приветственном слове к героям СВО Евгений Варакин.
В завершении торжественного мероприятия, заместитель премьер-министра ознакомился с экспозицией музея, инициатива создания которого принадлежит командиру 1231 мотострелкового полка Александру Сяйлеву, а сам зал полностью оборудован военнослужащими Татарстана. Здесь собраны личные вещи солдат, освобождавших Донбасс от укронацистов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»