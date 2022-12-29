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Общество
29 декабря 2022  18:51

Вице-премьер РТ Шайхутдинов исполнил новогодние желания трех юных татарстанцев

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Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогодние желания трех юных жителей республики. 

Так, 17-летний Илья Федотов из Чистополя, несмотря на сложности со здоровьем, увлекается футболом и гонками и мечтал прокатиться на гоночной машине. Роман Шайхутдинов встретился с ним на автодроме. Юноша вместе с пилотом смог принять участие в заезде и был награжден кубком. 

«Илья отметил, что получил море незабываемых эмоций, будет и дальше заниматься любимым делом и, возможно, в будущем станет пилотом гоночного автомобиля», — рассказали в аппарате заместителя Премьер-министра. 

Также благодаря Роману Шайхутдинову исполнилось желание 3-летней Ксении Пучневой из Елабуги, мечтавшей о детской кухне. Игрушечный кухонный гарнитур пришелся девочке по душе.

3-летний Мухаммет Арсаев загадал в качестве подарка на Новый год зимний комбинезон. Юный житель Арска был очень рад теплой обновке.

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