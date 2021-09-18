Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов проголосовал на думских выборах в Иннополисе

В Иннополисе помимо выборов депутатов Госдумы РФ впервые идут муниципальные выборы, по итогам которых в городе будет сформирован свой представительный орган власти. На избирательном участке в Иннополисе проголосовал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Проголосовать — это принципиально важно. Выборы происходят нечасто, всегда на это можно выделить время, тем более что в этом году одни идут три дня. В Иннополисе происходит историческое событие — впервые организованы муниципальные выборы. На сегодняшний день город управляется сходом граждан, но количество задач, которые сегодня возникают, растет, требуется более координированный орган, который будет их решать», — пояснил вице-премьер.

Также он подчеркнул исключительную важность федеральных выборов для граждан всей России.

Избирательный участок в Иннополисе также соответствует титулу IT-столицы Татарстана. Граждан встречает робопес, который в будущем будет преобразован в настоящего цифрового экскурсовода по университету города.

«У нас задача — научить его свободно перемещаться по пересеченной местности. Мы хотим написать программное обеспечение для того, чтобы он мог передвигаться везде, кроме стен и потолка», — отметил руководитель лаборатории робототехники Университета Иннополиса Артур Шимановский.

Сразу после голосования Роман Шайхутдинов поучаствовал в акции по озеленению города. В двух местах города местные жители, студенты и другие люди, имеющие отношение к Иннополису, высадили деревья в честь первых в истории муниципальных выборов.

«Мы стараемся сделать город все более зеленым, красивым и комфортным, поэтому возникла идея предложить избирателям и студентам возможность посадить дерево в честь проведения в городе первых муниципальных выборов», — добавил Роман Шайхутдинов.

При этом он добавил, что хвойные деревья для посадки выбраны неслучайно. Именно такой вид наиболее хорошо приживается в высокотехнологичных местах и городах, где, как правило, очень ветрено.

Всего за время акции планируется посадить 50 деревьев, сообщила руководитель городских проектов АНО «Фонд развития города Иннополис» Анастасия Козырицкая.

«Как правило, мы в сентябре проводим высадку деревьев, а в этом году срок совпал и с первыми муниципальными выборами. Они очень важны, потому что мы, жители города, лично знаем всех кандидатов, и как они участвуют в жизни города», — сказала местная жительница.