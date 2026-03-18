Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил тематическую выставку «Крымская весна» в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В День воссоединения Крыма с Россией заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков посетил Лисичанскую художественную школу, где открылась тематическая выставка «Крымская весна». Он ознакомился с работами воспитанников учебного заведения, пообщался с педагогами и учащимися, а также выслушал истории создания представленных произведений. Юные художники в возрасте от шести до 16 лет представили работы, выполненные в различных техниках, каждая из которых отражает их личное восприятие природы и культуры Крыма.

Представленные на экспозиции работы передают атмосферу весеннего Крыма. Для гостей мероприятия прозвучали стихи о Крыме в исполнении самых младших учащихся, а также был показан видеоролик, посвященный воссоединению полуострова с РФ.

«В сложившейся обстановке крайне важно создать условия для творческой самореализации детей и подростков. Сегодня мы видим, как в Лисичанске в этом направлении успешно работает художественная школа. При этом они принимают участие и в таких масштабных выставочных проектах, как „Крымская весна“. Мы видим, как в их работах отражается отношение и ощущение к историческим событиям, здесь присутствует искренность и неподдельный живой интерес», – поделился впечатлениями Ринат Садыков.