ЛНР и Татарстан 18 марта 2026 18:38

Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил тематическую выставку «Крымская весна» в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В День воссоединения Крыма с Россией заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков посетил Лисичанскую художественную школу, где открылась тематическая выставка «Крымская весна». Он ознакомился с работами воспитанников учебного заведения, пообщался с педагогами и учащимися, а также выслушал истории создания представленных произведений. Юные художники в возрасте от шести до 16 лет представили работы, выполненные в различных техниках, каждая из которых отражает их личное восприятие природы и культуры Крыма.

Представленные на экспозиции работы передают атмосферу весеннего Крыма. Для гостей мероприятия прозвучали стихи о Крыме в исполнении самых младших учащихся, а также был показан видеоролик, посвященный воссоединению полуострова с РФ.

«В сложившейся обстановке крайне важно создать условия для творческой самореализации детей и подростков. Сегодня мы видим, как в Лисичанске в этом направлении успешно работает художественная школа. При этом они принимают участие и в таких масштабных выставочных проектах, как „Крымская весна“. Мы видим, как в их работах отражается отношение и ощущение к историческим событиям, здесь присутствует искренность и неподдельный живой интерес», – поделился впечатлениями Ринат Садыков.

#ЛНР и Татарстан #крым и севастополь #Лисичанск
В топе
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

17 марта 2026
Новости партнеров