ЛНР и Татарстан 13 февраля 2026 16:55

Вице-премьер РТ Ринат Садыков исполнил мечты двух юных жительниц Лисичанска и Рубежного

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнил новогодние мечты двух юных жительниц Лисичанска и Рубежного.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске вице-премьер РТ посетил одну из городских школ, где встретился с восьмилетней Дианой. Девочка написала в письме, что мечтает о кукле с коляской. Садыков лично вручил подарок – вместе со сладкими наборами для девочки и ее одноклассников.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Рубежном Ринат Садыков побывал в многодетной семье Мельник. Четырехлетняя Злата на Новый год загадала подарок-сюрприз. Для нее подготовили развивающие игры, наборы для творчества, раскраски и маркеры, а также сладкие подарки для всей семьи.

«С большим удовольствием принял участие в проекте "Ёлка желаний" и вручил подарки нашим юным жительницам Лисичанска и Рубежного. В Лисичанске навестили Диану в школе, поздравили ее и одноклассников. В Рубежном познакомились с большой семьей Мельник. Будем и дальше поддерживать семьи по мере необходимости», — отметил Ринат Садыков.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

