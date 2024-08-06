Вице-премьер РТ проверил работу единственного в Лисичанске МФЦ

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин проверил работу Многофункционального центра (МФЦ) Лисичанска. Стоит отметить, что это единственный центр в подшефном городе. Несмотря на то, что сотрудники МФЦ работают на полную мощность, очереди из местных жителей пока образуются даже на улице.

Фото: © «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин вместе с ведущим специалистом центра Наталией Жерновой провели осмотр здания. Они оценили качество проводимых работ, включая исправление ошибок подрядчиков. После завершения всех работ будет проведен окончательный осмотр вместе с директором МФЦ.