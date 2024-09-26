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Вице-премьер РТ проверил, как восстанавливают детскую школу искусств в Лисичанске
Вице премьер РТ Фаниль Аглиуллин проверил, как идут ремонтные работы в детской школе искусств подшефного Лисичанска.
«Развитие творческого потенциала у детей способствует их эмоциональному развитию, учит выражению чувств через любовь к искусству, а также позволит детям лучше понять себя и окружающий мир, видеть красоту в мелочах», — подчеркнул Фаниль Аглиуллин.
Сейчас на объекте активно ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Также планируется замена проводки, системы отопления и водоснабжения.
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