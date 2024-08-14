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Вице-премьер РТ проверил, как идут восстановительные работы в лисичанской ДЮСШ
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин посетил Лисичанск для оценки восстановительных работ в местной детско-юношеской спортивной школе. В инспекции также принял участие представитель Министерства строительства РФ Александр Батманов.
Делегация ознакомилась с текущим состоянием ремонтных работ, проводимых подрядной организацией. Особое внимание было уделено восстановлению крыши спортивного зала, которое ведется в настоящее время.
Стоит отметить, что к работам привлечены местные строители. Ранее в рамках проекта были заменены окна и демонтирован поврежденный пристрой.
Руководство проекта подтвердило свое намерение обеспечить высокое качество ремонта.
«Все выявленные недостатки будут исправлены в ближайшем времени», – подчеркнул вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин.
Восстановление ДЮСШ в Лисичанске является важным шагом в возрождении спортивной инфраструктуры города и создании условий для развития молодых спортсменов.
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