Вице-премьер РТ проверил, как идут восстановительные работы в лисичанской ДЮСШ

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин посетил Лисичанск для оценки восстановительных работ в местной детско-юношеской спортивной школе. В инспекции также принял участие представитель Министерства строительства РФ Александр Батманов.

Делегация ознакомилась с текущим состоянием ремонтных работ, проводимых подрядной организацией. Особое внимание было уделено восстановлению крыши спортивного зала, которое ведется в настоящее время.

Фото: © «Татар-информ»

Стоит отметить, что к работам привлечены местные строители. Ранее в рамках проекта были заменены окна и демонтирован поврежденный пристрой.

Фото: © «Татар-информ»

Руководство проекта подтвердило свое намерение обеспечить высокое качество ремонта.

«Все выявленные недостатки будут исправлены в ближайшем времени», – подчеркнул вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Восстановление ДЮСШ в Лисичанске является важным шагом в возрождении спортивной инфраструктуры города и создании условий для развития молодых спортсменов.