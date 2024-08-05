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ЛНР и Татарстан 5 августа 2024 18:40

Вице-премьер РТ передал администрации подшефного Лисичанска необходимую оргтехнику

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Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с главой подшефного Лисичанска Эдуардом Сахненко и передал местной администрации ноутбуки и многофункциональные устройства (МФУ).

«Оргтехника поможет администрации Лисичанска повысить эффективность и скорость взаимодействия работы с местными жителями», – отметил Аглиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее во время гуманитарной миссии министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин передал оргтехнику для подшефных Татарстану городов.

Фото: © «Татар-информ»

#ЛНР и Татарстан
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