Вице-премьер РТ передал администрации подшефного Лисичанска необходимую оргтехнику

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с главой подшефного Лисичанска Эдуардом Сахненко и передал местной администрации ноутбуки и многофункциональные устройства (МФУ).

«Оргтехника поможет администрации Лисичанска повысить эффективность и скорость взаимодействия работы с местными жителями», – отметил Аглиуллин.

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Ранее во время гуманитарной миссии министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин передал оргтехнику для подшефных Татарстану городов.