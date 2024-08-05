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Вице-премьер РТ передал администрации подшефного Лисичанска необходимую оргтехнику
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с главой подшефного Лисичанска Эдуардом Сахненко и передал местной администрации ноутбуки и многофункциональные устройства (МФУ).
«Оргтехника поможет администрации Лисичанска повысить эффективность и скорость взаимодействия работы с местными жителями», – отметил Аглиуллин.
Ранее во время гуманитарной миссии министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин передал оргтехнику для подшефных Татарстану городов.
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