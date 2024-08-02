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Вице-премьер РТ оценил состояние школ в Рубежном
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин вместе с первым заместителем министра строительства РТ Алексеем Фроловым осмотрели школы в подшефном Рубежном, оценили их состояние, наметили план работ по их восстановлению.
Директор школы №2 Ирина Дубовицкая рассказала, что в настоящее время ученики занимаются дистанционно. Учителя в свою очередь всегда находятся в школе, несмотря на отсутствие воды, отопления и канализации.
Представители Татарстана оценили состояние поврежденных зданий – где-то после обстрелов повреждена крыша, где-то осколками побило фасад и стекла. Расходы на восстановление школ подшефного Татарстану Рубежного будут учтены при составлении сметы на 2025 год.
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