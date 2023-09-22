Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева открыла модернизированную музыкальную школу в Нижнекамске

В день 57-летия Нижнекамска после полной реконструкции в городе открылась Детская музыкальная школа №2. В мероприятии приняли участие почетные гости — заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Перед гостями выступили воспитанники Детской музыкальной школы №2. Далее им показали обновлённые кабинеты.

«Я искренне хочу разделить с вами радость сегодняшнего дня. Я поздравляю всех тех, кто присутствует сегодня на церемонии открытия после капитального ремонта замечательной школы, и тех, кто сегодня смотрит в окошко, им отдельные аплодисменты, потому что они сейчас на трудовом посту. Мы с вами, коллеги», — обратилась к ученикам и педагогам Лейла Фазлеева.

Она рассказала ребятам, что тоже училась в музыкальной школе, и поздравила всех с Годом педагога и наставника. Ученикам она пожелала музыкальных достижений, а педагогам — выдающихся учеников.

«Хотела бы поблагодарить замечательных выступающих, которые искренне и красиво прочитали стихи, посвященные культуре, и тому, как прекрасен человек, когда он образован и дружит с культурой», — сказала вице-премьер.

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина от имени главы Нижнекамского района Рамиля Муллина передала «огромные слова приветствия и крепкого, крепкого поздравления». И также рассказала, что обучалась хоровому пению, поэтому эта тема для нее близка.

«Мы сегодня отмечаем новоселье и мы очень, очень долго ждали капитального ремонта. Творчество и культуру я очень сильно люблю. Спасибо руководству нашей республики, что у нас есть возможность участвовать в замечательных проектах и программах. И в итоге мы получаем такой классный подарок в честь дня рождения нашего любимого города Нижнекамск. Всех с праздником! Новый учебный год начинается. Я пожелаю вам ни пуха, ни пера в новом учебном году», — сказала Марина Камелина.

Реконструкция в музыкальной школе началась в феврале этого года. Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого на модернизацию школы было выделено более 32 млн рублей.

Сегодня здесь обучают игре на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, флейте, кларнете, саксофоне, а также вокалу, хоровому пению и многому другому.

В школе учатся около 300 ребят в возрасте от 6,5 до 16 лет. Педагогический коллектив составляет 27 преподавателей — из них четырем присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», 23 преподавателя имеют первую и высшую квалификационные категории.

Школа уделяет большое внимание благотворительной деятельности: учащиеся и преподаватели с концертами посещают Детский дом, социальный приют для детей и подростков «Балкыш», реабилитационные центры «Надежда» и «Милосердие». Успешно реализуются совместные проекты с инклюзивным арт-кластером «Рубаха».

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.