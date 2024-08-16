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Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин проверил, как работает полевая кухня в Лисичанске
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с Рустамом Гатиным, руководителем проекта «Полевая кухня».
Во время визита Фаниль Аглиуллин побывал в штабе добровольцев, где лично ознакомился с их работой. Рустам Гатин показал, как функционирует полевая кухня, продемонстрировал условия хранения гуманитарной помощи и подробно рассказал об особенностях деятельности волонтеров в Лисичанске.
«Наша работа в Рубежном и Лисичанске стала реальностью благодаря поддержке администрации Набережных Челнов и лично мэра города Наиля Магдеева», – отметил Рустам Гатин.
На встрече также обсудили возможность расширения проекта «Полевая кухня» на города Приволье и Новодружеск в ЛНР.
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