Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин поздравил жителей Лисичанска с Днем шахтера

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин поздравил работников угледобывающей промышленности и жителей Лисичанска с Днем шахтера, подчеркнув значимость этой даты для подшефного региона. Он отметил, что Лисичанск считается колыбелью Донбасса, а его история неразрывно связана с первой шахтой Донбасса, которая была открыта в 1796 году.

«Мы хотим выразить вам глубочайшую благодарность за ваш тяжелый труд, стойкость и непоколебимый дух. Ваша профессия является одной из самых опасных и сложных, но вы смогли выполнять ее с достоинством и ответственностью», – отметил в своем поздравлении Фаниль Аглиуллин.

Он подчеркнул, что работа в шахтах оказала большое влияние на характер, стойкость и преданность жителей города, и выразил надежду, что эти черты помогут им сообща восстановить Лисичанск. «Республика Татарстан гордится вами и всегда готова прийти на помощь для того, чтобы вернуть в ваш город мирную жизнь», – подытожил вице-премьер РТ.