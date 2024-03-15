Вице-премьер РТ Евгений Варакин получил благодарность за восстановление Рубежного

Вице-премьер РТ Евгений Варакин получил благодарность от главы ЛНР Леонида Пасечника за восстановление Рубежного.

Глава Луганской Народной Республики выразил признательность Варакину за его активную гражданскую позицию, неравнодушие к чужой беде, а также за деятельное участие в организации доставки материалов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории подшефного Рубежного.

Благодарственное письмо Евгению Варакину вручил мэр города Сергей Хортив, который выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с Республикой Татарстан.

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Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.