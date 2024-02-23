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СВО 23 февраля 2024 11:06

Видео: Вице-премьер РТ Ахметшин навестил раненых бойцов СВО накануне 23 февраля

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Вице-премьер Татарстана и Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин навестил раненных участников СВО накануне Дня защитника Отечества. Напомним, ребята родом из Татарстана. Сейчас они лечатся и восстанавливаются в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Видео опубликовано в телеграм-канале Полпредства РТ.

Вместе с ним бойцов также навестили мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов, депутат Госдумы РФ РТ Руслан Гаджиев.

Как сказал главный нейрохирург госпиталя Шамиль Гизатуллин, доктора находят самые новые решения для лечения, которые еще нигде пока не были реализованы.

#СВО #госпиталь #военнослужащие #Татарстан
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