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Вице-премьер РТ Аглиуллин поздравил жителей Лисичанска с Днем города
Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин поздравил жителей Лисичанска с Днем города. В своем обращении он подчеркнул, что история Лисичанска неразрывно связана с героическим подвигом 279-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии, которая освободила город от немецко-фашистских захватчиков 2 сентября 1943 года.
Аглиуллин отметил, что активное участие в восстановлении Лисичанска показывает прямые исторические параллели с тем временем. Он также высоко оценил стойкость, трудолюбие, верность правде и мужество местных жителей, именно эти качества они демонстрируют в повседневной работе.
«Вместе мы уже преодолели многие вызовы, и уверен: закончим начатое, вернем мирную и комфортную жизнь в город. Желаю всем жителям Лисичанска здоровья, счастья и мирного неба, Победа будет за нами!», – отметил он.
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