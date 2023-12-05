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Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Казань «примером развития городов»
Казань является хорошим примером развития городов, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он заявил в ходе приветствия по телемосту участников международного архитектурно-строительного форума «Казаныш: отражение идентичности».
«Я много лет работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Становление и развитие города проходило у меня на глазах: с восстановлением исторического центра, с ликвидацией аварийного жилья, с прекрасными архитектурными памятниками», — рассказал Хуснуллин.
По его словам, у Казани есть очень большой опыт как сохранения исторического наследия, так и строительства новых объектов. Вице-премьер также напомнил, что из года в год в столице Татарстана строят более миллиона квадратных метров жилья.
Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.
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