Вице-премьер РФ заявил, что Соборная мечеть Казани станет одним из символов России

Соборная мечеть, строительство которой началось сегодня в Казани, станет одним из символов всей страны. Такое мнение озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Новая мечеть станет еще одним религиозным символом как Татарстана, так и России в целом!» — написал вице-премьер в своем telegram-канале.

Марат Хуснуллин сегодня принял участие в церемонии закладки первого камня в основание Соборной мечети Казани, рассчитанной на 10 тыс. прихожан. В числе прочего он отметил, что предки татар в 922 году сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – исламу. Вице-премьер РФ подчеркнул, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, «сохраняя твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости».