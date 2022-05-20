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Религия
20 мая 2022  17:56

Вице-премьер РФ заявил, что Соборная мечеть Казани станет одним из символов России

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Соборная мечеть, строительство которой началось сегодня в Казани, станет одним из символов всей страны. Такое мнение озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин.     

«Новая мечеть станет еще одним религиозным символом как Татарстана, так и России в целом!» — написал вице-премьер в своем telegram-канале.

Марат Хуснуллин сегодня принял участие в церемонии закладки первого камня в основание Соборной мечети Казани, рассчитанной на 10 тыс. прихожан. В числе прочего он отметил, что предки татар в 922 году сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – исламу. Вице-премьер РФ подчеркнул, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, «сохраняя твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости». 

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