Вице-премьер РФ: Запад пытается полностью изолировать Россию

Страны Запада стараются глобально изолировать Россию в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую экономику невозможно. Своим видением ситуации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поделился, выступая в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец», — заявил чиновник.

При этом, по мнению первого зампреда Правительства РФ, шестую по величине экономику мира невозможно полностью изолировать от глобальной экономической системы, а события последних полутора месяцев это подтверждают.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Их главы 23 февраля заявили об угрозе нападения с украинской стороны. На следующий день, 24 февраля, началась российская специальная военная операция на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.