Вице-премьер РФ: в Татарстане снижается смертность в ДТП

Сегодня в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минтранспорта и дорожного хозяйства РТ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин акцентировал внимание на вопросах безопасности дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Он отметил, что в процессе реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в республике Татарстан были достигнуты показатели по снижению смертности в ДТП.

Марат Хуснуллин поблагодарил руководство Татарстана и сотрудников республиканской Госавтоинспекции за проделанную работу.

«Каждое снижение в процентном соотношении – это уменьшение количества ДТП, погибших и раненых на дорогах» – резюмировал вице-премьер России.