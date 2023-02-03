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Происшествия
3 февраля 2023  20:13
Алексей Новиков

Вице-премьер РФ: в Татарстане снижается смертность в ДТП

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Сегодня в рамках расширенного заседания итоговой коллегии Минтранспорта и дорожного хозяйства РТ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин акцентировал внимание на вопросах безопасности дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. 

Он отметил, что в процессе реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в республике Татарстан были достигнуты показатели по снижению смертности в ДТП.

Марат Хуснуллин поблагодарил руководство Татарстана и сотрудников республиканской Госавтоинспекции за проделанную работу.

«Каждое снижение в процентном соотношении – это уменьшение количества ДТП, погибших и раненых на дорогах» – резюмировал вице-премьер России.

#ДТП #Марат Хуснуллин
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