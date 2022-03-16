Вице-премьер РФ назвала Татарстан лидером по производству молока в стране

Татарстан является ключевым регионом по обеспечению продовольственной безопасности страны, поскольку лидирует в производстве молока. Об этом сообщила зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«В шести регионах страны в прошлом году производство молока превысило отметку в 1 млн тонн. Это Башкортостан, Краснодарский и Алтайский края, Ростовская и Воронежская области. А Республика Татарстан уверенно приближается к 2 млн тонн. Но задел для роста очень серьёзный. Сегодня пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности – 90%. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по итогам 2021 года, самообеспеченность составляет 84%», – сказала Абрамченко в своем обращении к участникам съезда Молочного союза России.

По её словам, одним из ключевых факторов роста производства молока является использование новых технологий в агропромышленном секторе. Так в течение 2021 года в России было введено в эксплуатацию или модернизировано 172 молочных комплекса. При этом 78 инвестпроектов в области молочного животноводства получили субсидии из бюджета РФ на возмещение части затрат. Всего сельхозпроизводителям было выплачено около 25 млрд рублей. За счет реализации проекта планируется получить дополнительно 2 млн тонн молока в течение пяти лет.