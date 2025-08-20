news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 22:42

Вице-премьер РФ Мантуров сообщил о планах запуска телеканала RT India в Нью-Дели

Читайте нас в
Телеграм

RT планирует запустить в Нью-Дели новый проект – телеканал RT India. Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает «RT».

«Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире», – заявил Мантуров.

О планах RT открыть телеканал в Индии ранее говорила главный редактор медиахолдинга Маргарита Симоньян.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025