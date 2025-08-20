Вице-премьер РФ Мантуров сообщил о планах запуска телеканала RT India в Нью-Дели

RT планирует запустить в Нью-Дели новый проект – телеканал RT India. Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает «RT».

«Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире», – заявил Мантуров.

О планах RT открыть телеканал в Индии ранее говорила главный редактор медиахолдинга Маргарита Симоньян.