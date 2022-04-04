Вице-премьер Польши заявил, что российская культура должна исчезнуть из общества

Российскую культуру необходимо «отменить», сейчас в мире «не время для российского балета и нехороший сезон для Чехова или даже Пушкина», считает вице-премьер Правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», – такое мнение выразил Глиньский в Люксембурге, где проходило заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

По его словам, этим объясняется отмена в Польше всех концертов, фестивалей, постановок и других массовых мероприятий, которые связаны с Россией.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.