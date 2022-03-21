Вице-премьер Польши раскритиковал Евросоюз за сохранение санкций против Варшавы

Вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью The Daily Telegraph заявил, что Евросоюз не оказывает материальную помощь стране в условиях кризиса на Украине, а также сохраняет санкции против Варшавы, передает РИА Новости.

Как поясняет вице-премьер, страна по-прежнему находится под санкциями Брюсселя, который обвиняет власти Польши в нарушении демократических прав, несмотря на помощь украинским беженцам.

«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать», — рассказал Глиньский.

При этом он опасается, что в случае потенциального расширения конфликта Евросоюз не захочет сражаться. Глиньский предположил, что даже при наличии оружия и технологий, нужна способность пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить свои ценности, свою семью, свой народ, и он не уверен, что современная Европа готова к этому.

Вице-премьер раскритиковал также идею Президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии, по его мнению, это может «дестабилизировать» континент.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.