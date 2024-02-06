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Общество 6 февраля 2024 07:30

Вице-премьер РТ Фазлеева откроет серию прямых эфиров о Годе семьи в Татарстане

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Вице-премьер РТ Фазлеева откроет серию прямых эфиров о Годе семьи в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане стартует серия прямых эфиром, посвященных Году семьи. Первой на вопросы жителей 7 февраля ответит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, сообщает ЦУР республики.

Она расскажет о мерах поддержки населения, федеральных и республиканских программах, а также о мероприятиях, приуроченных к Году семьи.

Трансляция стартует в 12.00 в официальном сообществе ЦУР РТ во «ВКонтакте».

Уточняется, что тематические прямые эфиры с представителями органов власти будут проводиться еженедельно.

Напомним, 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.

#Год семьи #Лейла Фазлеева #прямой эфир
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