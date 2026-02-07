Вице-премьер Чернышенко задал участникам научного диктанта вопрос об ученом из Казани

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время научного диктанта «Наука большой страны» предложил участникам угадать имя выдающегося математика, уроженца Казани. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале Правительства РФ.

«Советский математик, родился в Казани в семье преподавателя математики технического учебного заведения, основал Сибирское отделение Российской академии наук и новосибирский Академгородок. Его именем названы проспект в Новосибирске и даже научно-исследовательское судно. Кто это?» – обратился к участникам диктанта Чернышенко.

В числе предложенных вариантов ответа были Игорь Курчатов, Дмитрий Менделеев, Михаил Лаврентьев и Николай Семенов.

Правильным оказался вариант с Михаилом Лаврентьевым – именно он стал основателем Сибирского отделения РАН и Академгородка в Новосибирске.

Центральной площадкой диктанта «Наука большой страны» стал музей «Атом» в Москве. Участники из регионов могли присоединиться к мероприятию онлайн или пройти тестирование на базе школ и колледжей. Дмитрий Чернышенко также напомнил о масштабах проекта и его тематике.

«В прошлом году диктант был посвящен ученым, внесшим серьезный вклад в Великую Победу. До конца тест прошли более 300 тыс. человек. Сейчас, в Год единства народов России, мы также вспоминаем о наших великих исследователях и их открытиях», – отметил вице-премьер.

Проект реализуется в рамках инициативы «Наука рядом» и приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России.