В Кабуле обсудили вопросы общины афганских татар

Фото: ИА "Татар-информ"

Вопросы дальнейшего развития страны и взаимоотношения действующей власти с общиной татар Афганистана обсудили в Кабуле вице-премьер Исламского Эмирата Афганистан Абдул Салам Ханафи, директор представительства татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане Мохаммад Юсуф Шинвари и его заместитель, глава Совета татар Афганистана Забихулла Надери Татар. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

В ходе встречи стороны подробно остановились на вопросе адресной передачи гуманитарной помощи России нуждающимся афганцам, в том числе и продовольственной помощи афганским татарам сформированной в Татарстане. Кроме того, определили логистику доставки и распределения продуктов между наиболее нуждающимися в продовольственной поддержке провинциями.

В завершении разговора Абдул Салам Ханафи передал слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за программу российской гуманитарной помощи афганскому народу.