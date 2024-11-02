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Происшествия 2 ноября 2024 10:09

Вице-мэра Владивостока Ляйфера осудили на семь с половиной лет за взятку

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Вице-мэра Владивостока Ляйфера осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима.

Как сообщает ТАСС, срок он получил за взятки и превышение должностных полномочий.

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