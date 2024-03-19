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Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий
Исполняющую обязанности мэра Тулуна Еленк Абрамову задержали по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает РИА Новости.
По мнению следствия, с 2019-го по 2021 год женнина начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали начальнице.
В отношении Абрамовой возбудили уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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