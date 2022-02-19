Вице-мэр Нижнекамска посетила регистрацию сотой в 2022 году пары молодоженов

Юбилейной сотой парой, зарегистрировавшей семейный союз в 2022 году, стали жители Нижнекамска Олег Мортин и Влада Петрова. Церемонию бракосочетания посетила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Об этом сообщается в Instagram нижнекамского Управления ЗАГС.

От имени руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина она поздравила молодоженов с началом семейной жизни и вручила подарок.

«Сегодня для вашей семьи знаковое событие. Берегите себя, свою любовь и свои отношения. Спасибо вашим родителям, которые воспитали замечательных детей. Надеюсь, что наш любимый Нижнекамск станет местом счастья для вашей семьи», — пожелала Марина Камелина.

Специалисты Управления ЗАГС также пожелали молодым супругам счастья, семейного благополучия, вручили памятные книги и их первый семейный документ — свидетельство о заключении брака.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, всего же 18 февраля ЗАГС зарегистрировал брак 12 пар.