Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

Пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонации умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал правительства страны.

Отмечается, что 10 мая Симонацци потерял сознание и впоследствии умер во время одного из походов в горы. У него были жена и трое детей.

Правительство сообщило, что Федеральный совет и федеральный канцлер Швейцарии выразили соболезнования семье и родственникам политика. Родственники попросили СМИ не выходить с ними на связь и уважать их траур.