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Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы
Пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонации умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал правительства страны.
Отмечается, что 10 мая Симонацци потерял сознание и впоследствии умер во время одного из походов в горы. У него были жена и трое детей.
Правительство сообщило, что Федеральный совет и федеральный канцлер Швейцарии выразили соболезнования семье и родственникам политика. Родственники попросили СМИ не выходить с ними на связь и уважать их траур.
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