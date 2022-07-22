Вице-канцлер ФРГ: Пуск «Северного потока — 2» стал бы «поднятием белого флага» в Европе

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что он категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Он назвал такой ход событий «поднятием белого флага в Германии и Европе», сообщает ТАСС.

«Ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2“, очевидно, не является вариантом, — заявил вице-канцлер. — Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа».

Хабек отметил, что его страна сильная, и предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок газа из РФ по «Северному потоку» как признак надежности. Он призвал быть экономным и найти другие варианты.

Говоря о турбине компании Siemens, необходимой для полноценной работы газопровода, министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» Москвы. По мнению Хабека, у компании «Газпром» должно быть достаточно турбин. Глава Минэкономики ФРГ также указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» его загрузка могла составлять 100%.