Вице-губернатор Петербурга посетил НЧИ КФУ и «КАМАЗ»

В рамках визита на «КАМАЗ» вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин ознакомился с инфраструктурой и разработками передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» в Набережночелнинском институте КФУ. Главной темой стала подготовка инженерных кадров для автопрома, сообщает пресс-служба НЧИ КФУ.

Гостя сопровождали гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, замгендиректора по управлению персоналом Жанна Халиуллина и директор института Андрей Келлер.

Делегация посетила 23 лаборатории ПИШ «Кибер Авто Тех», где ведутся научные исследования и проходят практику студенты, вовлечённые в реальные промышленные проекты.

Княгинин интересовался разработками молодых учёных, их внедрением в производство, числом студентов в науке, мерами их стимулирования и ролью магистрантов в НИОКР.

Келлер представил план нового кампуса института с учебным корпусом и жилыми комплексами для студентов. Концепция вызвала интерес у делегации.

Вице-губернатор пообщался с победителями конкурса «Дизайн молодых». Студенты рассказали, что участие помогло им перейти к прикладным задачам промдизайна. Княгинин обсудил с ними карьерные перспективы и отметил, что победа студентов НЧИ КФУ говорит об их способности решать задачи федерального масштаба.

Делегация также посетила студенческое конструкторское бюро, где ребята работают над запросами промышленности, включая задачи для «КАМАЗа». Княгинин подчеркнул важность раннего погружения студентов в профессию.

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин отметил, что выпускники института должны быть готовы к работе на производстве, и напомнил, что многие руководители предприятия — выпускники НЧИ КФУ. Он призвал студентов проявлять инициативу и предлагать новые инженерные идеи.

Визит подтвердил высокий уровень инженерной школы и её интеграцию с реальным сектором экономики.