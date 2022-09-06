Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что Россия готовится к Олимпиаде – 2024 в Париже

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что Россия продолжает подготовку к участию на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Сборная России продолжает готовиться к Играм. Если не допустят, то будут альтернативные соревнования, как мы это сделали с Паралимпийскими играми в Ханты‑Мансийске. Мы работаем по программе для наших сборных и продолжаем их готовить, несмотря на санкционные ограничения. Подготовка ведется на наших пяти федеральных спортивных базах, региональных объектах.

Сейчас продолжается Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов нашей страны, она проходит с 10 августа по 2 октября по 39 олимпийским видам спорта — ровно та же программа, что и на Играх, которые пройдут в Париже», – цитирует Чернышенко «Интерфакс».

Напомним, из-за ситуации на Украине сборная России пропускает чемпионат мира по футболу 2022 года

Летние Игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.