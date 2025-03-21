«ВИБ расширяет границы»: итоги первого года проекта по продаже имущества банкротов в РТ

Татарстан стал пилотным регионом, где запустили маркетплейс «Витрина имущества банкротов» для оперативной реализации имущества должников. Глава УФНС России по РТ Марат Сафиуллин поделился с «Татар-информом» первыми результатами проекта и перспективами на будущее.





Марат Сафиуллин рассказал о первых результатах работы маркетплейса «Витрина имущества банкротов»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Мы задали положительную тенденцию к расширению кругозора населения в данной области»

Марат Адипович, мы помним, что в том году вы запустили новый сервис маркетплейс «Витрина имущества банкротов». Уже можно подвести итоги? Какими они стали?

Ровно год назад мы совместно с компанией-разработчиком «Коммерсантъ Картотека» создали ресурс, который открывает процедуры несостоятельности для неограниченного круга лиц, – это маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ).

Если в начале работы сайта посещаемость была до 100 человек, то сейчас маркетплейс знают более 120 тысяч пользователей. С учетом того, что банкротство все еще продолжает оставаться «неизведанной территорией» для большинства жителей нашего региона, считаем, что нами задана положительная тенденция к расширению кругозора граждан в данной области. Напомню, наша цель была в том, чтобы собрать сведения о продаже имущества банкротов, так называемую конкурсную массу, в одном месте, в понятном и привычном для большинства формате.

Изначально «Витрина имущества банкротов» содержала сведения о продаже 250 объектов различного имущества банкротов республики, на сегодня их более 500.

«Если в начале работы сайта посещаемость была до 100 человек, то сейчас маркетплейс знают более 120 тысяч пользователей» Фото: © «Татар-информ»

«За время пилота зафиксировано около 400 продаж имущества банкротов»

Какое имущество здесь можно приобрести? Насколько этот проект оправдал ожидания по продаже имущества банкротов?

На маркетплейсе размещены самые ликвидные объекты имущества, такие как недвижимость, земля и транспорт, что интересно любому человеку. Также имеется оборудование, дебиторская задолженность предпринимательского сообщества, готовый бизнес – активы как для инвестиций, так и для развития собственного дела. То есть сервис рассчитан на широкий круг потребителей.

Все это представлено в интуитивно понятном виде, ровно так же, как продаются товары на популярных сайтах. Данные с фотографиями, пользовательскими характеристиками, подсказками и ссылками на официальные источники: Росреестр, ГИБДД, ЕФРСБ, Яндекс.Карты. Ресурс максимально автоматизирован, что также позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.

Налоговые органы всегда выступают за чистоту и прозрачность данных. Доступ к данным бесплатный и без регистрации.

За время пилота зафиксировано около 400 продаж имущества банкротов. Самым популярным видом (54%) является недвижимость с земельными участками – их продано более 200 объектов, далее 85 прав требования (дебиторская задолженность) и 59 транспортных средств.

Данные по продажам отражают особенность приобретения объектов в банкротстве через электронные торги: цена может «играть», вернее, ее регулируют потенциальные покупатели. Так, общая цена проданного имущества 1,04 млрд рублей составила 46,38% от начальной цены. При этом если рассматривать каждые торги, то мы увидим, что при продаже 82 лотов начальная стоимость выросла на 16%.

Если говорить о результатах для бюджета, то из вырученных банкротами денежных средств удалось погасить их задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 200 млн рублей.

«Маркетплейс ВИБ — живой сервис, который постоянно совершенствуется»

Результаты свидетельствуют, что проект поддержан жителями региона. А как профессиональное сообщество отнеслось к нововведению?

На самом деле, все не ново, существует масса различных сайтов, которые в той или иной степени предлагают ознакомиться с продажами банкротов. Сорок площадок проводят мероприятия по продаже имущества. Наша цель была собрать все в одном месте, в простой и понятной форме любому пользователю, будь то член профессионального сообщества, представитель бизнеса или просто гражданин.

В самом начале мы обозначали, что ВИБ будет интересен всем участникам процедур банкротства. И если говорить о специалистах в сфере банкротства, то их мнение, безусловно, очень важно. Вместе с нами маркетплейс начинали тестировать 10 арбитражных управляющих, сейчас их уже 39. Я считаю, что активными пользователями ресурса со временем станут все арбитражные управляющие.

Мнение арбитражных управляющих особо ценно, так как именно они являются главной и ключевой фигурой при проведении процедур несостоятельности, их действия непосредственно отражаются на эффективности банкротства. С учетом предложений арбитражных управляющих разработчик в скором времени планирует запустить обновленную версию личных кабинетов.

Маркетплейс ВИБ — это живой сервис, который постоянно совершенствуется. Так, в конце 2024 года для удобства потенциальных покупателей осуществлена интеграция контактных данных арбитражных управляющих из открытых источников. Считаем это еще одним шагом к открытости процедур несостоятельности.

С 10 марта этого года в сервисе доступны объявления по продаже имущества еще четырех регионов России Фото: © «Татар-информ»

ВИБ шагает по России: расширение границ пилотного проекта

Получается, пилот не завершился? Что дальше, чего ожидать?

Дальше, конечно же, как я уже отметил, совершенствование витрины и расширение границ. С 10 марта этого года в сервисе доступны объявления по продаже имущества еще четырех регионов России: Самарской и Саратовской областей, Пермского края и Республики Удмуртия. Всего размещено более 3 тысяч объектов. Принцип публикации объявлений прежний.

Если говорить о категориях имущества, то 1/3 представляют собой недвижимость и земельные участки, 1/3 – транспортные средства, чуть меньше – оборудование и спецтехника. В перспективе у нас постепенное открытие данных и по другим регионам России.