ВИА «Волга-Волга» выступит на Воскресенской благотворительной ярмарке

Фото: ВИА «Волга-Волга»

В воскресенье, 25 июня, в Казани состоится Воскресенская благотворительная ярмарка. Среди ее участников будет и ВИА «Волга-Волга», сообщают организаторы мероприятия.

Инициаторы ярмарки надеются привлечь внимание к сохранению и восстановлению Новоиерусалимского архиерейского подворья.

Подворье представляет собой одно из красивейших и старейших мест Казани с аллеями, по которым прогуливался Лев Толстой, и парком, где и сейчас растет сосна, посаженная императрицей Екатериной II. Уникальный архитектурный ансамбль был создан в XVII веке.

Музыканты ВИА «Волга-Волга» примут участие в благотворительном концерте, который пройдет на Воскресенской горке (Оренбургский тракт, д. 48б).

Гости ярмарки также смогут посетить ремесленный городок, принять участие в мастер-классах и конкурсах для детей, присоединиться к лотерее. Кроме того, в программе большого семейного праздника присутствуют экскурсии по архиерейскому подворью и божественная литургия.

Самой традиции проведения подобной ярмарки уже более ста лет. Каждый пришедший сможет помочь в восстановлении храма — его пожертвование станет вкладом в сохранение исторической памяти.