ВИА «Волга-Волга» представит премьеру клипа на песню «Волга и Кама»

Фото: ВИА «Волга-Волга»

Премьера запланирована на 2 ноября – в день большого сольного концерта группы в Екатеринбурге.

2 ноября в Екатеринбурге «Волга-Волга» даст сольный концерт – он откроет традиционный большой осенний тур группы по городам России. В этот же вечер музыканты представят премьеру клипа на песню «Волга и Кама», в съемках которого принял участие лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Песня показалась ему «родной и душевной» — именно поэтому легендарный российский музыкант принял участие в съемках.

«Я никогда не рассматривал этот дуэт как коммерческое предложение, просто самому интересно. Мне нравится песня, и я вижу себя в ней. Она такая понятная, наша... Сначала на студии спел, а затем мы сняли клип, — рассказал Шахрин. — Я считаю, что Кама — хоть и зауральская река, но мы ее считаем своей. История Урала очень связана с Камой. В таких песнях есть здоровый, нормальный, естественный, не клюквенный патриотизм».

Песня «Волга и Кама» была выпущена в качестве сингла, а затем вошла в новый альбом ВИА «Волга-Волга» и участвовала в «Чартовой дюжине» на «НАШЕ радио». Также группа исполняет ее на каждом концерте.

«Для нас это особенный проект. Мы кропотливо работали над самой песней. Публика принимает её тепло, и мы получаем хорошие отзывы. Нам также было интересно снимать клип с учетом новых технических возможностей студии», - рассказал солист группы «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Съемки клипа на песню «Волга и Кама» проходили на студии VSE. Она была открыта в Екатеринбурге в конце 2022-го года и на сегодня является первой студией виртуальных технологий на Урале.

Как сообщил Салакаев, над монтажом параллельно работали команды в Казани и Екатеринбурге. В итоге получились две версии клипа. Музыканты отметили, что не смогли остановиться на какой-то одной и решили предложить зрителям проголосовать за понравившийся вариант.

Старт народному голосованию будет дан 2 ноября во время концерта в Екатеринбурге. Одновременно клипы будут доступны на интернет-площадках.