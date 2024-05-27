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Общество 27 мая 2024 11:25

ВИА «Волга-Волга» откроет сезон концертов под открытым небом в Нацмузее РТ

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В четверг, 30 мая казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» даст концерт под открытым небом в Национальном музее РТ и откроет новый сезон на летней сцене музея.

«Мы второй год подряд участвуем в этом проекте и получаем огромное удовольствие от особой атмосферы, которая царит во дворике музея», – поделился художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Фото: © ВИА «Волга-Волга»

Как ранее отмечала директор музея Алиса Вяткина, посетителям полюбился необычный формат отдыха в музейной среде – неформальное общение с искусством разных видов: музыка, кино, театр, поэзия с участием российских и казанских звезд.

Фото: © ВИА «Волга-Волга»

В программе концерта – песни из нового авторского альбома группы. В него вошли песни, написанные группой за последние три года. Большая часть из них была выпущена синглами на лейбле «Мороз рекордс» и представлена в ротациях и хит-парадах на федеральных радиостанциях. Несколько песен, вошедших в новый альбом, исполнены в дуэте с известными российскими музыкантами: Евгением Маргулисом, Владимиром Шахриным, коллективом «Бурановские бабушки».

Начало концерта в 18:30. Вход свободный.

#концерты #Национальный музей РТ
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