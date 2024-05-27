Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВИА «Волга-Волга» откроет сезон концертов под открытым небом в Нацмузее РТ
В четверг, 30 мая казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» даст концерт под открытым небом в Национальном музее РТ и откроет новый сезон на летней сцене музея.
«Мы второй год подряд участвуем в этом проекте и получаем огромное удовольствие от особой атмосферы, которая царит во дворике музея», – поделился художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.
Как ранее отмечала директор музея Алиса Вяткина, посетителям полюбился необычный формат отдыха в музейной среде – неформальное общение с искусством разных видов: музыка, кино, театр, поэзия с участием российских и казанских звезд.
В программе концерта – песни из нового авторского альбома группы. В него вошли песни, написанные группой за последние три года. Большая часть из них была выпущена синглами на лейбле «Мороз рекордс» и представлена в ротациях и хит-парадах на федеральных радиостанциях. Несколько песен, вошедших в новый альбом, исполнены в дуэте с известными российскими музыкантами: Евгением Маргулисом, Владимиром Шахриным, коллективом «Бурановские бабушки».
Начало концерта в 18:30. Вход свободный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»