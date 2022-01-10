ВИА «Волга-Волга» начнет отмечать юбилей концертом с оркестром La Primavera

В этом году свое 25-летие празднует ВИА «Волга-Волга». Лидер группы Антон Салакаев пообещал, что столь важное событие команда планирует отметить с размахом: новый год будет насыщен всевозможными активностями коллектива.

Старт мероприятиям даст совместный концерт «Волги-Волги» с камерным оркестром La Primavera под руководством художественного руководителя и главного дирижера Рустема Абязова. Мероприятие состоится на сцене Государственного большого концертного зала имени Сайдашева.

«Нам невероятно лестно, что такой серьезный коллектив, как La Primavera, обратил на нас свое внимание еще три года назад и теперь. По сути, именно с этого концерта начнется наш юбилейный год. Начать отмечать на одной из главных концертных площадок Татарстана, да еще и с La Primavera — дорогого стоит», — отметил Салакаев.

Фото: © Михаил Захаров

В программу войдут песни, написанные группой за четверть века, а также сразу несколько премьер. Последние войдут в новый альбом, первый блок которого будет выпущен в ближайшие месяцы.

Антон Салакаев подчеркнул, что сам концерт с La Primavera будет записан и выпущен в виде отдельного альбома на диске.

Концерт состоится 12 января в 19.00.