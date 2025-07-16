VI Всероссийские уличные игры соберут в Казани более 1,1 тыс. спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

С 17 по 21 июля в столице Татарстана в рамках госпрограммы «Спорт России» состоятся VI Всероссийские уличные игры. Местом их проведения традиционно станет экстрим-парк «Урам», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На сегодняшний день в качестве участников события зарегистрировались более 1100 спортсменов из 34 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. При этом регистрация на участие продолжается на официальном сайте мероприятия, уточнили в ведомстве.

На этот раз в программу уличных игр вошли шесть видов спорта. Из них наибольшей популярностью пользуются баскетбол 3х3, роллер-спорт и флорбол.

Помимо состязаний, организационный комитет игр совместно с партнерами подготовил обширную программу для зрителей и гостей экстрим-парка «Урам». Так, 20 июля в 14:30 открытую зарядку на свежем воздухе проведет казанская теннисистка, чемпионка Уимблдона Вероника Кудерметова.

Федерация бокса России 19 и 20 июля откроет интерактивную зону с рингом, фотозонами и конкурсами. В течение двух дней на ринге будут проходить мастер-классы от ведущих боксеров Татарстана и известных тренеров.

На площадке WIN COURT 19 июля состоится турнир по футболу 3х3 при поддержке Winline (участники смогут побороться за призы от ФК «Краснодар» и билеты на матч РПЛ против ФК «Пари НН»).

В этот же день будет организован показательный матч по флорболу между игроками основного состава ХК «Ак Барс» и членами сборной России по флорболу.

С 19 июля сеть фитнес-клубов DDX Fitness запустит собственную зону с бесплатными групповыми тренировками – от зумбы до йоги. Участники смогут испытать передовые тренажеры и поучаствовать в розыгрышах призов, включая смартфон iPhone 16 в рамках челленджа с хэштегом.

Семейный парк развлечений «Активизон» в свою очередь предложит увлекательные активности с сувенирами и промокодами на посещение парка. А высокогорский молочный комбинат «ЕлМай» пригласит гостей в шатер на дегустацию своей продукции.

Онлайн-партнер фестиваля, социальная сеть Likee, запустила хэштег-челлендж #УличныеИгрыКазань. Авторы лучших видео получат фирменный мерч от соцсети.

Помимо всех этих зон, запланированы розыгрыши ценных призов от организаторов фестиваля, о которых будет рассказано отдельно в официальных соцсетях.

В этом году Всероссийские уличные игры пройдут в рамках стартовавшей 1 июня программы «Лето в Татарстане». Ее инициировал Раис РТ Рустам Минниханов.