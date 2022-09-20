ВГА Харьковской области: Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с РФ людей

Солдаты ВСУ ищут среди жителей Купянска Харьковской области «коллаборантов», а затем увозят их в неизвестном направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«ВСУ активно ведет работу по вычислению „коллаборантов“, — рассказал собеседник агентства. — Отыскивают и увозят в неизвестном направлении».

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил о начале эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. 12 сентября Министерство обороны России сообщило, что войска из Изюма и Балаклеи перегруппированы на донецкое направление для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.

В администрации освобожденных территорий Харьковской области рассказали, что ВС России сохраняют контроль над восточной частью Купянска, отделенной от западной рекой.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.