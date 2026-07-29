ВФВ подала заявку на участие сборных России в Лиге наций-2027

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

Всероссийская федерация волейбола подала заявку на участие мужской и женской сборных России в розыгрыше Лиги наций-2027. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

«Состав Лиги наций-2027 определяется по итогу розыгрыша 2026 года, в том числе с учётом мирового рейтинга, который позволяет нам занять своё место. Каким будет решение FIVB с точки зрения технического решения возвращения, мы в ближайшее время узнаем», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола приняла решение допустить российские сборные до соревнований. Однако турниры текущего года команды пропустят. Окончательное решение по участию России в Лиге наций-2027 будет принято после завершения текущего розыгрыша и консультаций с FIVB.

Женская команда занимает третье место в мировом рейтинге, мужская — пятое. Это позволяет рассчитывать на место даже в расширенном составе участников. ВФВ выражает оптимизм и готовится к возобновлению международных выступлений. Подробности о сроках и формате участия станут известны позже.