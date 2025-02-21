ВФВ оштрафовала казанский «Зенит» на 200 тыс. рублей

Фото: zenit-kazan.com

Директорат Всероссийской федерации волейбола оштрафовал несколько клубов Суперлиги. Штрафными санкциями были наказаны «Зенит-Казань», «Динамо – Ак Барс», «Оренбуржье» и «Нова».

Команда Алексея Вербова была оштрафована за нарушение пункта 1.16. в матчах с «Оренбуржьем» (3:0) и «Новой» (3:0): «Клубы суперлиги при прохождении мандатной комиссии выделяют в именной заявке 14 игроков. В технической заявке на игру должно быть не менее 9 игроков из этих 14. На команду, приславшую на игру состав, в котором заявлено менее 9 игроков из 14, будут наложены штрафные санкции».

«Оренбуржье» и «Нова» же оштрафованы на 200 тыс. рублей за нарушения пункта 1.2, в котором говорится, что «игроки и тренеры должны знать официальные правила вида спорта «Волейбол», регламент ВФВ и регламент чемпионата России».

Напомним, завтра «Зенит-Казань» сыграет с новоуренгойским «Факелом». Матч состоится в 17:00 по мск. В данный момент казанцы находятся на первом месте в таблице Суперлиги.