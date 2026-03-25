ВФЛА свободна: означает ли снятие бана с атлетов скорое возвращение России в международку

World Athletics сняла все допинговые санкции с ВФЛА. Спустя 10 лет обвинения, строившиеся на «пустых» докладах Родченкова рассыпались. Но главным условием стало унизительное выполнение всех условий федерации. Означает ли это скорое возвращение россиян на мировые арены и кто ответит за искалеченные карьеры наших атлетов - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исторический рубеж: официальное признание чистоты российской атлетики

Накануне была поставлена финальная точка в многолетнем «допинговом деле» российской легкой атлетики. Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) официально снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с прошлыми обвинениями. Первым об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев:

«ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры».

По сути, решение World Athletics означает завершение трехлетнего периода жесткого внешнего мониторинга, который федерация проходила под пристальным вниманием международных экспертов. По словам Михаила Дегтярева, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) высоко оценил проделанную работу:

«Независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов». Это означает, что российская система контроля теперь не просто отвечает мировым требованиям, но и в чем-то служит эталоном прозрачности.

Особую роль в процессе восстановления ВФЛА, которая годами билась за свои права, сыграла новая команда, собранная за последние годы.

«Под руководством председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность», — подчеркнул Дегтярев.

Фото: пресс-служба ВФЛА

Сам Фрадков отметил, что возвращения ВФЛА удалось достичь через постоянные уступки и выполнение всех критериев, которые выставляла World Athletics.

«Постоянный и тесный диалог с World Athletics — один из стратегических фокусов команды ВФЛА. Безукоризненное следование всем договоренностям наглядно демонстрирует нашу открытость и готовность к конструктивному сотрудничеству. Успешное завершение мониторинга отражает фундаментальные изменения в легкой атлетике и соответствие нашего вида спорта лучшим международным практикам».

Жидкие доказательства на домыслах Родченкова: World Athletics сняла санкции, а кто вернет искалеченные карьеры российским атлетам?

Если отбросить всю предысторию ситуации, то вчерашний день, безусловно, можно считать большой общей победой российской легкой атлетики и спорта в целом. Однако за долгие годы допингового «процесса» многие болельщики подзабыли, что допинговое дело в отношении российских атлетов изначально выглядело несостоятельным, если не сказать — притянутым за уши.

Многолетняя изоляция российской легкой атлетики строилась на фундаменте, который сегодня, по прошествии времени, выглядит крайне зыбким. Что и говорить, если основой доказательной базы были данные Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), переданные Григорием Родченковым и ставшие основой для сотен обвинений. Однако финал этой истории оказался далеким от того триумфа «чистого спорта», который обещали западные осведомители. По сути, доказательства Родченкова закончились, и половина из них оказалась пустышкой.

Главная проблема заключалась в самой архитектуре базы LIMS, созданной в Московской лаборатории на связке PHP/MySQL (технология для создания динамических веб-сайтов). Дело в том, что в системе полностью отсутствовало шифрование, двухфакторная авторизация или защита по IP-адресу. «В систему, зная логин и пароль, мог зайти кто угодно и откуда угодно», — констатируют эксперты. Это создавало идеальные условия для манипуляций данными уже после того, как Родченков покинул Россию. Более того, копия базы, попавшая в ВАДА в 2017 году от «неназванного осведомителя», где-то «пылилась» два года, и её достоверность вызывала у юристов серьезные вопросы.

Итоги судебных разбирательств наглядно демонстрируют несостоятельность массовых обвинений. Из более чем 800 потенциальных дел, о которых заявлялось изначально, до реальных обвинений дошла лишь малая часть. Многие спортсмены даже не узнали, что фигурировали в списках подозреваемых, так как «доказательства были так слабы, что обвинения просто не предъявлялись». Даже в тех случаях, когда дела доходили до суда, они нередко рассыпались. Например, легкоатлетки Валерия Федорова и Татьяна Дектярева вышли из этой истории без дисквалификаций, доказав свою невиновность.

Фото: “Татар-Информ» / Владимир Соловьев

Система обвинений, построенная на показаниях одного человека с сомнительной репутацией и технически незащищенной базе данных, в итоге продемонстрировала свою неэффективность. Сегодня, когда AIU завершил обработку всех дел по LIMS, стало очевидно: масштабный «заговор», о котором трубили доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда — ключевых фигур в расследовании допинговых скандалов в российском спорте 2015–2017 годов — во многом был раздут искусственно.

В итоге Россия вынуждена радоваться уже тому, что ее перестали «прессовать» и «мониторить», пойдя на все условия международной федерации легкой атлетики, но уже вряд ли получит действительно справедливую оценку событий последних десяти лет. Сегодня World Athletics выдает снятие санкций за акт снисхождения и некую уступку «послушным мальчикам», которые правильно себя вели. Но в их итоговых докладах нет ни одного слова о том, что они признают хотя бы часть своих обвинений необоснованными или сомнительными.

Для сотен атлетов, чьи карьеры были искалечены годами ожиданий и необоснованных подозрений, признание World Athletics — это не просто формальность, а подтверждение того, что правда, пусть и с огромным опазданием, восторжествовала над политически ангажированными манипуляциями.

Технические барьеры сняты. Ждать ли возвращения российских атлетов на международные соревнования?

Снятие допинговых ограничений с ВФЛА — это прежде всего устранение формального повода, который позволял World Athletics годами держать российских легкоатлетов вне международных стартов. Теперь обсуждение их возвращения переходит из области антидопинговых проверок в плоскость спортивной политики. Как сообщил председатель ВФЛА Петр Фрадков, диалог с международными структурами по этому поводу стал более предметным:

«Мы продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов на мировую арену, есть позитивные сигналы. Мы исследуем все варианты развития событий и продолжаем разговор с Себастьяном Коу по вопросу полного восстановления», — заявил глава ВФЛА Петр Фрадков.

Теперь снятие отстранения международной федерации с России создает важный юридический прецедент. Если раньше недопуск обосновывался «недоверием к российской системе контроля», то теперь этот аргумент официально аннулирован самой международной федерацией. Комментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев в своих своем комментарии на похвалу команды Дегтярева не скупился, а надо сказать заслуженно. При этом он считает, что это «очень серьезный шаг к восстановлению наших позиций не только в легкой атлетике, но и во всем спорте». И правда, признание ВФЛА соответствующей всем мировым стандартам лишает оппонентов возможности бесконечно продлевать баны, ссылаясь на старые допинговые кейсы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем не менее, автоматического возвращения на мировые арены завтра же не произойдет. Министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил, что впереди «большая работа по интеграции наших спортсменов в международные календарные планы». Основная сложность теперь состоит в политических ограничениях, которые накладывает Совет World Athletics отдельно от допинговой повестки.

Однако без допингового шлейфа отстаивать права атлетов в судах и на переговорах станет значительно проще. Для самих спортсменов это означает, что главный технический барьер, тянувшийся с 2015 года, наконец-то разрушен, и теперь вопрос их участия зависит исключительно от политической воли руководства международных спортивных федераций.