Везучий Татарстан: Электромонтажник из Казани выиграл более 1 млн рублей в «Русское лото»

В основу лотерей в России, как и во всем мире, заложены два принципа — равновероятности и случайности. Принцип равновероятности говорит о том, что каждый билет может выиграть с равной вероятностью, принцип случайности — о том, что все выигрыши абсолютно случайны и повлиять на результат невозможно.

На сегодняшний день в гослотереях, распространяемых «Столото», участвует почти каждый третий совершеннолетний житель нашей страны, а каждый четвертый билет становится выигрышным. Таким образом, зачастую самыми везучими регионами по общей сумме выигрышей становятся те, в которых проживает наибольшее количество людей. Одним из них считается Татарстан.

Только за 2022 год участники лотерей от «Столото» из Татарстана купили в своем регионе 3 699 317 лотерейных билетов, которые стали выигрышными. Совокупный выигрыш по ним составил 887 090 765 рублей. За прошлый год благодаря «Столото» 22 жителя республики выиграли по-крупному: 10 победителей стали обладателями призов от 500 000 до 1 000 000 рублей, а 12 любимчиков фортуны пополнили ряды лотерейных миллионеров.

В 2023 году удача продолжает радовать участников розыгрышей из республики. Совсем недавно ряды местных лотерейных миллионеров пополнил электромонтажник из Казани Антон Микушкин*.

Узнал о выигрыше, пока копался в огороде

Менее года назад Антон Микушкин случайно наткнулся в интернете на сайт «Столото». Ради интереса мужчина зарегистрировал личный кабинет и начал испытывать удачу. В середине апреля он, как обычно, купил онлайн билет «Русского лото» на 1593-й тираж. Спустя несколько дней казанец узнал, что выиграл 1 272 727 рублей.

— Я копался в огороде. Зашел на сайт через мобильный телефон и увидел в неполученных выигрышах около 1200 рублей. Удивился, что приз автоматически не зачислился в электронный кошелек. А потом смотрю — цифр много в сумме. Даже позвал жену: «Ну-ка посмотри, у меня кажется в глазах рябит». А она в ответ спокойным голосом: «Классно, ты выиграл более миллиона», — рассказал победитель во время оформления выигрыша в столичном лотерейном центре «Столото».

Антон живет с семьей в частном доме. В свободное время наводит порядок на участке, жарит шашлык и парится в собственной бане. На что потратит внезапный денежный приз — победитель оставил в секрете.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

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