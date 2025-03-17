«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

Команда инженеров из Казани разработала дрон, способный помочь нашим бойцам на передовой. Беспилотный ровер «Сверчок» предназначен для подвоза боеприпасов, медикаментов, воды и еды на позиции, а также для эвакуации раненых. «Татар-информ» побывал в мастерской, где собрали первую версию «Сверчка».





«Сверчок» – четырехколесный ровер внешне без каких-либо намеков на его применение в военной сфере

Стоп-кадр видео ООО «Флуктио»

«Туда повезет медикаменты и БК, назад – раненых бойцов»

«Сверчок» – четырехколесный ровер без брони, гусениц, без каких-либо намеков на его применение в военной сфере. Тем не менее дрон обладает широким функционалом, что делает его актуальным на фронте. Но изначально разработчики не предполагали его как военного робота.

«Не так давно на испытаниях нам рассказали возможный сценарий его применения. Дрон будет выезжать с безопасного места, ехать по пересеченной местности до позиции, на себе при этом он будет везти медикаменты, боекомплекты, еду и воду. А обратно он будет везти на себе раненых бойцов. Также он может сильно помочь в эвакуации и спасти массу жизней, не придется больше посылать за раненым команду эвакуации, из-под огня противника бойца сможет вывезти "Сверчок"», – рассказал соучредитель, генеральный директор ООО «ФЛУКТИО» Алексей Петров.

Алексей Петров: «Наша компания занимается машинным обучением и робототехникой» Фото: © Кирилл Гумиров, «Татар-информ»

«Татар-информ» побывал в мастерской, где была собрана и теперь покоится на рабочем столе самая первая версия беспилотного ровера.

«Наша компания занимается машинным обучением и робототехникой. Изначально нашим основным проектом был симулятор по тренировке роботов с помощью машинного обучения. Задумка в том, что вы создаете симуляцию в компьютере, в которой цифровой двойник робота пытается выполнить сложную задачу. После результат обучения можно перенести в настоящего робота и запускать его в производство, где он будет идеально выполнять свою задачу», – рассказал Алексей Петров.

Компания «ФЛУКТИО» располагается в казанском ИТ-парке. Там же находится их мастерская. Чуть больше года назад к ним обратилась другая компания с заказом. Им было необходимо из четырехколесной тележки сделать робота. Это можно назвать отправной точкой, с которой начался «Сверчок».

Компания «ФЛУКТИО» располагается в казанском ИТ-парке. Там же находится их мастерская Фото: © Кирилл Гумиров, «Татар-информ»

«Тележка, которую нам изначально заказывали как робота, должна следить за коровником, кормовым столом и пододвигать корм для скота. Ведь если не пододвинуть вовремя корм, то может снизиться надой, что отражается на доходе. В одном из вариантов робот катался на потолочном рельсе и пододвигал корм. Было даже специальное приложение для компьютера, чтобы отслеживать работу машины. Однако в одном из коровников оказалось невозможным запустить потолочную рельсу, и заказчик принял решение использовать колесного робота», – рассказал Алексей Петров.

«Мы поняли, что юркий и быстрый дрон похож на сверчка»

Тележка, выбранная заказчиком, была доставлена Алексею и команде для доработки. Однако пришедший ровер не сильно обрадовал робототехников.

«Перед нами стоял просто ровер, огромная машинка на пульте управления. Мы поняли, как можно улучшить эту машинку и какое устройство можно сделать на его базе. Пару месяцев у нас заняла проектировка, после чего мы заказали все составляющие, большинство из которых китайские. Отечественные детали есть, и у них хорошее качество, но стоимость в разы больше, чем у аналогичных китайских. После мы начали сборку», – рассказал Алексей Петров.

«Мы заказали все составляющие, большинство из которых китайские. Отечественные детали есть, и у них хорошее качество, но стоимость в разы больше» Стоп-кадр видео: Народный фронт / ТАСС; источник: телеграм-канал ТАСС t.me/tass_agency

После того как беспилотник был создан, родилось и название.

«Когда мы только собрали его, своей формой и резной крышкой он сильно напоминал какое-то насекомое. Мы поняли, что юркий и быстрый дрон похож на сверчка. Так и появилось название разработки», – рассказал Алексей Петров.

Инженеры увидели в предоставленном ровере возможность сделать что-то, что поможет людям.

«Изначально мы и не целились на военную отрасль. БПА задумывался как универсальная машина. Мы собрали прототип ‘’Сверчка’’ для универсального гражданского применения в различных областях. Сразу после того как мы начали участвовать в выставках, нам стали предлагать различные сферы, где можно реализовать наше детище», – рассказал Алексей Петров.

«После того как мы начали участвовать в выставках, нам стали предлагать различные сферы, где можно реализовать наше детище» Фото: © предоставлено ООО «Флуктио»

Предложений поступила масса, однако одним из решающих стало предложение бывшего коллеги Алексея.

«Он был крепким профессионалом, за то время, что мы не виделись, успели соскучиться. Я знаю, что раньше он был военным человеком, после чего ушел в бизнес, а когда его помощь снова понадобилась стране, он вернулся и занялся тактической медициной. Он пришел к нам и предложил использовать наш дрон для эвакуации и протестировать его на полигоне Казанского танкового училища», – рассказал Алексей Петров.

Первые испытания «Сверчка» прошли отлично. Условия были суровыми – прошедшие ливни и танковая колея идеально воспроизводили те условия, в которых пришлось бы работать «Сверчку» на линии боевого соприкосновения.

«Сверчок» отлично показал себя на испытаниях, ни разу не увязнув в грязи и легко справляясь с любым препятствием Стоп-кадр видео ООО «Флуктио»

«Мы и не подозревали, на что способна наша разработка. А на испытаниях на полигоне он по-настоящему раскрылся. Что смешно, мы не успевали закончить ‘’Сверчка’’ ко дню испытаний. Не хватало детали сверху, на которую можно было бы установить носилки для эвакуации. Она была сделана из металлических листов, купленных в строительном ТЦ», – рассказал Алексей Петров.

Испытания на полигоне проходили в несколько дней. За это время «Сверчка» даже успела увидеть делегация во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«’’Сверчок’’ отлично показал себя на испытаниях, ни разу не увязнув в грязи и легко справляясь с любым препятствием. Он даже возил на себе человека весом в 120 килограммов. После основных испытаний подходило и местное командование, просило проехать по танковой колее. Мы погрузили бойца на носилки, робот без проблем справился и с этим. По итогам испытаний нас пригласили на выставку ‘’Армия-2024’’. Наша разработка там заинтересовала многих», – рассказал Алексей Петров.

«Испугайся я туда ехать, мне было бы стыдно»

После выставки «Сверчка» и его разработчика ждал следующий этап – дрон вместе с владельцем и еще несколькими проектами поехал на испытания в Луганск.

«Вначале было страшно. Была мысль о том, что там опасно. Но я подумал в тот момент – там живут обычные люди, так же, как мы здесь, ходят по улицам. Испугайся я туда ехать, мне было бы стыдно. В Луганске нас попросили выключить телефоны, и мы долго ехали до военной базы. Обычно я хорошо ориентируюсь, но в тот момент я не мог понять, где я оказался. Там нас снова испытывали. Ребята очень тепло нас встретили», – вспоминает Алексей Петров.

По словам Алексея, в тот момент он заметил недоверие в глазах бойцов – их очень смущал колесный ровер, они привыкли к гусеничным дронам.

Бойцов очень смущал колесный ровер, они привыкли к гусеничным дронам Фото: © Кирилл Гумиров, «Татар-информ»

«Уже на военной базе мне рассказали, что гусеничные дроны хороши, но у них есть слабое место – высокая трава. Трава наматывается на гусеницы, и тяжелые бронированные дроны встают, как вкопанные. ‘’Сверчка’’ испытали в высокой траве, он показал себя великолепно, трава не смогла его остановить», – поделился Алексей Петров.

После испытаний в практически реальных условиях стало понятно, что отсутствие брони – преимущество, а не недостаток.

«Он легкий, его спокойно можно поднять, закинуть в машину. Маневренный, быстрый, мощный. Даже бронированный дрон не выдержит попадания другого дрона-камикадзе, так что выгоднее будет сделать ставку на маневренность и проходимость», – рассказал Алексей Петров.

Бойцы, наблюдавшие за работой «Сверчка», признали его универсальность и пользу, дрон им очень понравился.

Амортизаторы использовались от багги – такие же можно найти на маркетплейсе за копейки Стоп-кадр видео: Народный фронт / ТАСС; источник: телеграм-канал ТАСС t.me/tass_agency

«Ремонт ‘’Сверчка’’ недорогой и простой»

«Сверчок» в той комплектации, что сейчас, в состоянии развивать скорость до 25 км/ч. Его вес около 82 кг, что позволяет транспортировать его в багажнике автомобиля. На себе он может везти груз в 120 кг и одновременно тащить за собой еще около 80 кг.

«На данный момент у него четыре мотор-колеса – по одному двигателю на каждое, каждый такой мотор мощностью в 350 Вт. Для сравнения: в арендных самокатах мотор на 250 Вт. Внутри расположен мощный аккумулятор, который способен работать без перерыва пять часов с полной нагрузкой», – поделился Алексей Петров.

Ремонт ровера недорогой и простой. К примеру, ручки сзади и спереди сделаны из автобусных поручней, амортизаторы использовались от багги – такие же можно найти на маркетплейсе за копейки.

И это только первая версия удивительной разработки – «Сверчок-2» обещает быть еще быстрее, выносливее и маневреннее.

«Следующая версия робота будет на шести колесах. В ней будет использована технология танкового поворота. Аккумулятор станет еще вместительнее. Будет задействована связь от отечественного производителя – это специальная низкочастотная связь, заглушить которую очень сложно. Дальность управления дроном увеличится – до 8 километров без ретранслятора», – рассказал Алексей Петров.

Внутри расположен мощный аккумулятор, который способен работать без перерыва пять часов с полной нагрузкой Стоп-кадр видео: Народный фронт / ТАСС; источник: телеграм-канал ТАСС t.me/tass_agency

Во второй версии также появится камера для управления дроном на расстоянии, однако глазами робота может стать летающий над ним БПЛА. «Сверчок» станет больше в размерах, сверху расположатся раскладные носилки, на которых сможет уместиться раненый боец. Доступ к аккумулятору и внутренностям робота станет гораздо удобнее.

«Аккумулятор можно будет заряжать и внутри дрона от обычной розетки и при необходимости вытащить и заменить на уже заряженный аккумулятор. Это нужно, когда некогда ждать перезарядки. Новый аккумулятор сможет работать семь часов с полной нагрузкой. Отремонтировать его будет даже проще, чем первую модель. Все детали можно заказать на маркетплейсах, а заменить их сможет любой человек, хотя бы немного разбирающийся в технике», – рассказал Алексей Петров.

Новая версия дрона будет стоить около 987 тысяч рублей, большая часть цены – затраты на сырье и составляющие.

«По сути новая версия уже готова, мы просто ждем заказов», – поделился Алексей Петров.

Основная задача «Сверчка» – помогать людям. Неважно, в какой сфере, он везде будет полезен Фото: © Кирилл Гумиров, «Татар-информ»

«Надеюсь, бойцы будут довольны»

По словам Алексея, «Сверчка» уже ждут на передовой. После испытаний в Луганске стало понятно, что такая разработка может стать хорошим подспорьем на линии боевого соприкосновения.

«Сейчас с нами связалась одна благотворительная организация, которая хочет закупить у нас четырехколесную версию для отправки на СВО. Надеюсь, ребята будут довольны, думаю, что наша разработка сильно им поможет», – поделился Алексей Петров.

Робот, разработанный в Казани, может стать отличным помощником в различных сферах – от сельского хозяйства до боевых действий.

«Основная задача "Сверчка" – помогать людям. Неважно, в какой сфере, он везде будет полезен», – рассказал Алексей Петров.