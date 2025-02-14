«Везем то, что необходимо здесь и сейчас»: РТ отправил сто тонн гуманитарки на Донбасс

Сегодня из Татарстана отправилась первая в этом году гуманитарная колонна в ЛНР от «Единой России». Сто тонн груза получат жители подшефных республике городов – Лисичанска и Рубежного.

20 тонн бутилированной воды и 40 тонн пиломатериалов собрали Сармановский, Черемшанский, Тюлячинский районы РТ. Фуру с овощами весом в 20 тонн отправила фирма «Татагролизинг». Несколько паллет продуктов и товаров первой необходимости предоставили сотрудники Аппарата и депутаты Госсовета РТ. Груз собирали и активисты Азнакаевского, Менделеевского, Нижнекамского районов РТ, а также Казани и Набережных Челнов.

Несколько волонтеров «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» загружали фуру – некоторые из них уже бывали на Донбассе, помогали местному населению получить российские паспорта.

«Мы чувствуем ответственность перед Родиной и перед обществом. Мы должны помогать и хотим этим заниматься», – сказал один из волонтеров.

В груз также входят матрасы, наборы инструментов, картриджи для принтера. Кроме того, в ЛНР отправится трехколесный мотоцикл. Все необходимое получат жители Лисичанска и Рубежного, а также бойцы подшефных воинских частей. В составе груза – развивающие игры для детей и мебель от Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Свой вклад в гуманитарную помощь вносят представители малого и среднего бизнеса республики.

«Мы постоянно обеспечиваем гуманитарные грузы, стараемся принять участие в жизни обычных людей, поддержать их. Мы организуем транспорт, доставку. Более двух десятков моих коллег принимают участие в формировании колонн», – рассказал бизнесмен Гайнан Габдулгазизов.

В отправке помощи принял участие заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Уже с марта 2022 года “Единая Россия” начала заниматься отправкой грузов на новые территории. Первоначально мы практически “скребли по сусекам“, собирая то, что можно было. В последнее время наладили системную работу, грузы идут четко по заявкам. Нужно возить то, что необходимо здесь и сейчас, а не просто забивать товарный склад», – подчеркнул Юрий Камалтынов.

Заместитель председателя Госсовета заверил, что груз доставляется адресно и мимо получателя не проходит. По его словам, представители «Единой России» жестко контролируют этот вопрос на местах.

За весь период СВО из Татарстана в ЛНР отправлены 189 грузовых машин – это 3 тысячи тонн гуманитарной помощи.