Вездесущая Алина Загитова, шоу-номер Валиевой и обвинения Плющенко. «Обзор фигурки»
Загитова против микрофона, Плющенко против Этери и золото «Ледникового»
Алина Загитова снова везде: от «Ледникового периода» до музыкальных клипов, пока критики спорят о ее дикции. На этом фоне Камила Валиева готовится закрыть тему допинга на «Русском вызове», а в это время в «Хрустальном» и «Ангелах Плющенко» разгорается новый трансферный скандал. Что еще происходило в «фигурке» - в обзоре «ТИ-Спорта».
Тутберидзе и Плющенко продолжают спорить о Сарновских. Евгений намекает на ложь «Хрустального»
Противостояние двух главных тренерских штабов страны вышло на новый виток после громкого перехода Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» в группу Этери Тутберидзе. Этот трансфер спровоцировал очередную волну публичных споров, напомнив болельщикам о временах самых острых конфликтов. Евгений Плющенко не стал скрывать своего возмущения, подвергнув резкой критике и само решение фигуристов, и действия своих коллег из «Хрустального».
В начале нынешней недели история получила продолжение — Этери Тутберидзе дала комментарий Okko, где хоть и в целом дала неплохую оценку работе «Ангелов Плющенко» (пусть и не без уколов а-ля «они где-то проваливаются»), но представила ситуацию так, будто никакой предварительной работы с семьей Сарновских по «переманиванию» не было. Она рассказала о неком звонке родителей Сарновских, которые в нервном состоянии жаловались на нервную обстановку и конфликты в «Ангелах» (вероятно, во время разборок Костылевых с академией). Однако Этери якобы успокоила их и указала на качественную работу в их академии:
«И я маме сказала: вы успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы очевидно в лидерах у этого тренера, с вами абсолютно точно работают индивидуально, и, как показывает практика, работают хорошо. Потому что эти дети так или иначе, да, где-то там проваливаются, да, но они все равно в топах, и их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, это точно неправильно, я сказала, что с вами работают хорошо», — рассказала Тутберидзе.
После чего отметила, что не забирала детей, а лишь узнала об уходе Сарновских от Плющенко в прессе.
«Но потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко», мне тут же позвонили знакомые, и директор позвонила. Я говорю: нет, к нам они не доходили, значит, они ушли куда-то... ну куда-то ушли. И уже через два дня позвонила мама и сказала, что «да, мы ушли, можно ли мы к вам придем?» — рассказала Тутберидзе.
Реакция Евгения Плющенко себя долго ждать не заставила. Едкости в его ответе хватало. Более того, он указал на несостыковки версии Этери.
«Прочитал сегодня интервью Этери Тутберидзе. Из положительного: нашу работу со спортсменами наконец-то заметили и признали, даже дали положительную публичную оценку», — начал Плющенко.
Однако основная часть его обращения была посвящена обстоятельствам перехода. По словам тренера, 5 марта Сергей Дудаков передал его штабу на финале Гран-при информацию о том, что Сарновские переходят к ним в майское окно.
«В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб. После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфу не от моих спортсменов, которых тренировал 7 лет, и их родителей, а от "дружеского" нам штаба было мне неприятно», — признался Плющенко.
Он также отметил, что слухи доходили до него еще раньше. «Мне говорили, что обработка уже началась после Прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить», — добавил тренер.
По информации Плющенко, Никита Сарновский не только подтвердил свой уход ему и его супруге как гендиректору академии, но и сообщил друзьям в группе, а его отец озвучил этот факт родителям группы.
Ключевой вопрос Плющенко адресовал согласованности действий в штабе Тутберидзе.
«В связи с этим у меня один-единственный вопрос: "А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?" Коллеги, вам самим не смешно?» — задался вопросом тренер.
В заключение Плющенко обратился к коллегам с просьбой.
«В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им "компоненты" и "места в сборной". Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — резюмировал Плющенко.
Даже не знаем, чью позицию в этой ситуации считать правой, но мы болеем за обе стороны.
Двойное золото и «ледовые» запинки: финал «Ледникового периода» оставил двоякое впечатление
Финал очередного сезона шоу «Ледниковый период» завершился довольно странным решением жюри, которое не смогло отдать предпочтение лишь одному дуэту. В итоге золотые награды разделили пары Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов и Оксана Домнина — Марат Башаров. Обе команды получили от жюри абсолютные двенадцать баллов за технику и артистизм, что при равенстве показателей на протяжении всего сезона не позволило организаторам выделить единоличного лидера. Такое решение вызвало критику со стороны экспертов, усмотревших в этом отсутствие спортивной логики, однако продюсеры предпочли сохранить праздничную атмосферу, отметив прогресс непрофессиональных участников.
Этот сезон «Ледникового» стал особенным еще и благодаря участию целой пачки одиночниц, сменивших привычное амплуа. Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная примерили на себя роли парниц, что явно привлекло новую аудиторию. Александра Трусова в паре с Дмитрием Соловьевым показала мощные высокие поддержки, которые стали ее визитной карточкой на проекте. Анна Щербакова и Егор Гончаров сделали ставку на эстетику и плавность линий, что позволило им занять высокие позиции в итоговом рейтинге, хотя до призовой тройки им не хватило совсем немного.
Елизавета Туктамышева, выступавшая с Александром Галлямовым, привнесла в проект фирменную харизму и иронию, а Алена Косторная в паре с Георгием Куницей продолжала доказывать, что ее технический уровень остается эталонным даже в рамках телевизионного формата. Несмотря на то что девушки не попали на пьедестал, их участие стало главным украшением сезона.
Особое внимание в финале было приковано, конечно, к Алине Загитовой, чья работа в роли ведущей опять стала поводом для острых дискуссий. Несмотря на статус олимпийской чемпионки, ее выступление в паре с Алексеем Ягудиным в решающем выпуске выглядело неуверенным. Алина неоднократно допускала речевые ошибки, запиналась и с трудом подбирала слова во время интервью с участниками в «зеленой комнате». Особенно заметным стал контраст на фоне более опытных коллег: пока Ягудин уверенно вел эфир, Загитова периодически теряла нить диалога, что заставило критиков говорить о ее профессиональной неподготовленности к финалу такого масштабного проекта.
Впрочем, сама Алина оценила этот опыт положительно.
«Финал «Ледникового периода». Как же я рада снова быть в роли ведущей этого удивительного проекта! Каждый раз это новые эмоции, открытия и встречи. Спасибо Первому каналу за доверие и всем зрителям за вашу поддержку, внимание и любовь. Это был суперсезон — как и обещала», — написала Загитова в телеграм-канале.
Двойное золото в итоге стало логичным завершением сезона, где главной задачей было поддержание высокого градуса дискуссий в медиапространстве. А Загитова, несмотря на явные трудности с дикцией и импровизацией, справилась с задачей привлечения внимания, превратив телевизионный финал в событие, где обсуждение ошибок ведущей даже затмило соревновательную составляющую.
Камила Валиева и ее «Русский вызов»: новая глава без капюшона
Соревновательный сезон в России подходит к концу, но главные сюрпризы припасены на десерт. Помимо предстоящего Кубка Первого канала, одним из самых ожидаемых событий станет турнир шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.
Главная новость последних дней — участие в нем примы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой. После завершения срока дисквалификации Камила постепенно возвращается в строй, и этот турнир может стать для нее идеальной площадкой для того, чтобы уже сполна заявить о своем полноценном возвращении. И если в прыжковом чемпионате России она была еще откровенно «сырой» и не до конца готовой соревноваться именно в технике — все-таки в шоу она больше делала упор на хореографию — то на «Русском вызове» Камила сможет сполна показать все, на что способна.
Нет сомнений, что члены жюри и болельщики прекрасно помнят ее сложный опыт, и эта эмоциональная связь может стать той самой «точкой силы». Камила обладает уникальным даром превращать свои переживания в искусство на льду. Опираясь на свой опыт, она способна создать постановку, которая не просто выведет ее в лидеры, но и сделает главной претенденткой на победу. Судьи, зачастую ценящие не только технику, но и глубину интерпретации, вряд ли смогут остаться равнодушными к искренности спортсменки, прошедшей через такие суровые испытания.
Эксперты и болельщики уже гадают, какой образ выберет фигуристка. Многие помнят ту пронзительную постановку под музыку из «Шоу Трумана», начинавшуюся с аудиозаписей тревожных новостей о допинг-деле. Тогда 16-летняя Камила буквально проживала боль Пекина на глазах у миллионов, скрываясь в финале под капюшоном. Сегодня у нее есть шанс провернуть похожий сценарий, но с принципиально иным финалом. Вместо отчаяния и слез зрители могут увидеть уверенную улыбку человека, который окончательно отпустил прошлое. Такой номер стал бы идеальной финальной точкой в затянувшемся допинг-кейсе, провозглашая начало светлого и свободного будущего для одной из самых одаренных фигуристок страны.
Даже если арсенал ультра-си сейчас не так богат, как в пиковые годы, ее катание остается эталонным. Впрочем, нельзя исключать и наличие четверного тулупа, который она уже успешно восстановила. Но главный интерес вызывает сюжет номера. Это может быть как отвлеченная поэтическая лирика, так и автобиографическая история, продолжающая тему ее знаменитой программы сезона-2022/2023.
Если Камила выберет путь искреннего диалога со зрителем через личную историю, то противостоять ей будет крайне сложно.
Загитова решила покорить мир поп-музыки
Пока хейтеры подсчитывают оговорки Алины Загитовой в эфире федеральных каналов, сама олимпийская чемпионка продолжает расширять сферу своего влияния, на этот раз — в российском шоу-бизнесе. Алина исполнила главную роль в новом клипе популярного исполнителя Вани Дмитриенко. Видимо, участия в ледовых шоу и многочисленных рекламных интеграциях фигуристке стало маловато, и теперь ее «ледяной» взгляд будет сопровождать лирические хиты молодежных кумиров.
Сюжет видео, как и полагается жанру, пронизан романтикой и драматическими взглядами, в которых Алина, стоит признать, поднаторела за годы спортивной карьеры. Сотрудничество с Дмитриенко выглядит как выверенный продюсерский ход: объединение армии фанатов «Красной балерины» и аудитории автора «Венеры-Юпитера» должно обеспечить миллионы просмотров. Впрочем, злые языки уже шутят, что в клипе у Алины гораздо меньше шансов допустить речевую ошибку, чем в «зеленой комнате» Первого канала — ведь здесь достаточно просто красиво быть в кадре.
Для Загитовой это очередная галочка в бесконечном списке амплуа: ведущая, певица, боксер, а теперь и полноценная актриса музыкальных видео. Пока критики рассуждают о «распылении таланта», Алина методично превращает свое имя в вездесущий бренд. Кажется, скоро в России не останется ни одной медийной ниши, где бы мы не встретили улыбку чемпионки. Алина везде, и это, судя по всему, только начало ее большой экспансии в поп-культуру.