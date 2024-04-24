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«Везде нужны квалифицированные специалисты»: Минниханов посетовал на дефицит кадров
Татарстан, как и вся страна, столкнулся с проблемой дефицита специалистов инженерных и рабочих специальностей. Об этом на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ сказал Раис РТ Рустам Минниханов.
Он напомнил, что в республике по итогам 2023 года объем промышленного производства составил порядка 4 трлн 700 млрд рублей — это отрасли нефтедобычи и нефтехимии, машиностроительный кластер и др.
«И везде нужны инженерные кадры! Нужны квалифицированные специалисты», — подчеркнул руководитель республики.
Семинар-совещание проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти», модератором выступил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, передает пресс-служба Раиса РТ.
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