«Везде нужны квалифицированные специалисты»: Минниханов посетовал на дефицит кадров

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан, как и вся страна, столкнулся с проблемой дефицита специалистов инженерных и рабочих специальностей. Об этом на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в республике по итогам 2023 года объем промышленного производства составил порядка 4 трлн 700 млрд рублей — это отрасли нефтедобычи и нефтехимии, машиностроительный кластер и др.

«И везде нужны инженерные кадры! Нужны квалифицированные специалисты», — подчеркнул руководитель республики.

Семинар-совещание проходит на площадке научно-образовательного центра «Высшая школа нефти», модератором выступил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, передает пресс-служба Раиса РТ.