Въезд в Казань и другие города-миллионники предложили сделать платным

Платный въезд в исторические центры российских городов-миллионников поможет улучшить ситуацию на дорогах, считают урбанисты. Отмечается, что помимо Москвы к данному нововведению также готовы Казань, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и ряд других городов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует рассмотреть исторические города с высокой долей автомобилизации на душу населения: Самара, Краснодар, Екатеринбург и Казань, где доля автовладельцев выше средних показателей по стране, а исторический центр притягивает все основные автомобильные потоки в часы пик», — заявила главный аналитик компании «Простор» Анна Савина.

«Действительно, сегодня к введению платного въезда в центр города готова, наверное, только Москва и отчасти другие миллионники: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск», — высказался урбанист, специалист по взаимодействию с горожанами Константин Лавров.

Однако, он обратил внимание на то, что вопрос платного въезда в центр города должен рассматриваться как часть комплексного подхода по развитию больших городов.

«Нельзя взимать с людей плату за въезд, при этом, не создавая удобных альтернатив, такие как перехватывающие парковки или четко работающий городской общественный транспорт», — отметил Лавров.

Директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева обратила внимание, что введение платного проезда с точки зрения экологии — очень сомнительная идея.

Она также подчеркнула, что для многих людей это нововведение может быть дискомфортно, но с точки зрения экономики это может быть выгодно.

«Для большинства людей платный въезд — это дискомфорт. С точки зрения экологии эффект локальный, скорее даже сомнительный. Если говорить об экономике, да, здесь есть плюс — новый денежный поток», — сказала Бурцева.